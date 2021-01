Fulha-Chelsea 0-1, le pagelle: Mount match winner, Robinson ingenuo

vedi letture

Queste le valutazioni di Fulham-Chelsea: gara terminata 0-1 per i Blues.

FULHAM-CHELSEA 0-1

Marcatori: 78’ Mount (C)

FULHAM

Areola 5,5 – Gara dai due volti per il portiere dei Cottagers, reattivo nel primo tempo sui tentativi di Giroud e Rudiger. Nel finale, però, respinge corta la palla poi sfruttata da Mount per segnare il gol della vittoria.

Aina 6,5 – L’ex Toro prova ad aiutare Tete a contenere Chilwell, ma ci riesce a fasi alterne. Con l’espulsione di Robinson si sposta sulla sinistra, aumentando notevolmente il livello della sua prestazione. (Dall’83’ Bryan s.v.)

Andersen 6 – Ingaggia in bel duello fisico con Giroud, concedendogli sempre meno possibilità con il passare dei minuti.

Aadarabioyo 6 – Quando arrivano palloni pericolosi nell’area del Fulham, li spazza via senza badare troppo all’estetica.

Tete 5,5 – Buona prova sul piano offensivo con qualche iniziativa, mentre soffre nel confronto con un Chilwell particolarmente intraprendente.

Reid 6 – Prova in qualche circostanza a mettersi in mostra sul piano offensivo, soprattutto in fase di costruzione della manovra. (Dall’83’ Kamara s.v.)

Reed 5,5 – Soffre in diverse circostanze, nel momento in cui il Chelsea aumenta la sua pressione offensiva per cercare il gol.

Anguissa 6 – Solito lavoro da giocatore box to box, sempre pronto a sradicare il pallone dai piedi degli avversari per poi gettarsi in avanti.

Robinson 5 – Dopo un primo tempo positivo, commette un brutto intervento su Azpilicueta e lascia i suoi in inferiorità numerica.

Cavaleiro 5 – Poca lucidità sotto porta da parte sua, con due palloni invitanti arrivati in area nel primo tempo che non riesce a sfruttare. (Dall’80’ Onomah s.v.)

Lookman 5,5 – Ben contenuto dai difensori avversari, si vede raramente negli ultimi metri. Più attivo nella seconda frazione di gioco.

CHELSEA

Mendy 6 – Partita abbastanza tranquilla, per la scarsa lucidità degli attaccanti avversari quando vengono messi in condizione di segnare.

Azpilicueta 6,5 – Spinge con grande continuità sulla destra, ingaggiando dei duelli importanti sul piano agonistico prima con Robinson e poi con Aina.

Rudiger 6 – Non eccelle in fase d’impostazione, ma sa essere pericoloso sui calci piazzati come quando impegna severamente Areola nella prima frazione di gioco.

T.Silva 6 – Troneggia in area, lasciando ben poco spazio alle iniziative (peraltro abbastanza rare) degli attaccanti dei Cottagers.

Chilwell 7 – Tra i migliori nella squadra di Lampard. Inesauribile sulla sinistra, effettua diversi cross e tenta anche un paio di volte la conclusione. Da un suo traversone arriva la rete di Mount.

Kovacic 6 – Prestazione altalenante del croato, con momenti molto vivaci e altri in cui fatica ad entrare nel gioco.

Jorginho 6 – Organizza la manovra con la solita precisione, soffrendo però quando il pressing del Fulham si fa più soffocante. (Dal 65’ Abraham 5,5 – Non aumenta più di tanto la pericolosità offensiva del Chelsea)

Mount 7 – Particolarmente presente in fase offensiva, nel corso dei primi minuti centra una clamorosa traversa. Si rifà nella ripresa, con la rete da tre punti per il Chelsea.

Ziyech 6,5 – Pone la sua qualità a servizio della squadra, mettendosi in mostra sia in fase di rifinitura che di conclusione. (Dal 75’ Hudson-Odoi s.v.)

Giroud 5,5 – Si rende subito pericoloso, con una conclusione deviata in angolo da Areola. Con il passare dei minuti, cala il suo apporto in fase offensiva. (Dal 75’ Werner s.v.)

Pulisic 5,5 – Eccezion fatta per il finale di gara, fatica ad incidere nelle azioni d’attacco della sua squadra e risulta uno dei giocatori più negativi in maglia blu.