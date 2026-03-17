Fuori dal Brasile, Neymar si sfoga: "Amareggiato e triste. Ma il sogno Mondiale resta vivo"

Neymar Jr ha espresso il suo disappunto e la sua tristezza per non essere stato convocato dal CT Carlo Ancelotti per le prossime amichevoli del Brasile contro Francia e Croazia. La stella brasiliana di 34 anni, tuttavia, ha subito la rottura del crociato nell'ottobre 2023 ed è tornato sotto i ferri per un altro intervento al ginocchio a dicembre. Meno di 10 presenze con il Santos, nonostante sprazzi di innato talento, ma l'assenza di O'Ney nel match contro il Mirassol di martedì scorso gli è costato il raduno pre-Coppa del Mondo.

"Lo dirò perché non posso lasciar perdere. Ovviamente sono amareggiato e triste per non essere stato convocato. Ma la concentrazione resta la stessa, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita", ha dichiarato l'ex Barcellona e PSG. "La concentrazione continua. Raggiungeremo il nostro obiettivo. C’è ancora la convocazione finale e il sogno resta vivo", le parole riprese da MadHouseTV.

Da parte sua, Ancelotti ha spiegato che l'attaccante non è ancora al 100% della condizione fisica, nonostante abbia mostrato qualità tecnica nelle sue recenti prestazioni. Perciò nessuna deroga, nella lista dei convocati per gli impegni amichevoli di Nazionale non ha inserito Neymar. Tuttavia, ha lasciato aperta la possibilità di convocarlo per il Mondiale 2026 se recupererà il suo miglior livello: "Potrebbe partecipare al Mondiale se sarà al 100%. Non l’ho convocato perché non è al massimo e ho bisogno di giocatori al top. Si tratta di una valutazione fisica, non tecnica. Neymar è bravo con la palla, ma deve migliorare fisicamente".