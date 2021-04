Futuro Messi, Guardiola: "Spero chiuda la carriera al Barça, non esiste habitat migliore per lui"

L'emittente spagnola TV3 sta preparando un reportage su Leo Messi. E al suo interno, fra le altre, trovano spazio anche le dichiarazioni di Pep Guardiola, attuale tecnico del Manchester City con un lungo passato in blaugrana: "Mi auguro che possa terminare la carriera al Barcellona. Messi non troverà mai da nessun'altra parte un habitat migliore di quello del Barça". Il City, giusto sottolinearlo, al pari del PSG è da tempo la squadra più accreditata per accogliere la Pulce in caso di addio al Camp Nou.