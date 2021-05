Galtier e il Lille campioni di Francia: "Vincere contro PSG, Monaco e OL risultato eccezionale"

Christophe Galtier e il suo Lille hanno scritto la storia vincendo la Ligue 1 2020-21. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico francese dopo il trionfo ottenuto in casa dell'Angers: "Vincere il campionato contro PSG, Monaco e Lione rappresenta un risultato eccezionale. Non siamo dei campioni minori, i miei giocatori hanno fatto una stagione fantastica e scritto il record di punti del club. Non siamo stati sempre belli, ma sicuramente efficaci. Abbiamo messo in campo le nostre qualità, il nostro cuore e la nostra generosità".

