Garcia: "Aouar via? Se sarà contento, lo sarò pure io. Depay? Nel calcio non si sa mai"

Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima giornata di Ligue 1. Inevitabile parlare del futuro di alcuni giocatori molto richiesti e della lotta al titolo: "Memphis Depay è in scadenza di contratto, quindi potrebbe vestire altri colori nella prossima stagione ma nel calcio non si sa mai. Perché non considerare, nel caso non arrivi l'offerta giusta, che possa restare qui? Ha sempre detto che questa è casa sua. Abbiamo visto cosa può fare: 20 gol, 10 assist, non era mai successo. Aouar? Se quello che vuole è andarsene, se è ciò che lo renderà felice, allora sarò molto contento della sua partenza, se sarà dove vuole essere".

La cosa al titolo: "Non ci riguarda più, non ho preferenze particolari. Il Lille è la squadra del mio cuore, ma vinca il migliore. Il Lille è in ogni caso nella posizione migliore per vincere".