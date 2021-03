Germania, arrestato l'ex Amburgo Kucukovic per narcotraffico: beccato con 300 kg di droga

In Italia in pochi ricorderanno Mustafa Kucukovic, ma in Germania il suo nome è ben conosciuto, viste le sue esperienze in Bundesliga e anche la trafila compiuta nelle nazionali giovanili, fino alla Germania U21. L'ex attaccante dell'Amburgo, come riportato dalla Bild, è stato arrestato a Gelsenkirchen per narcotraffico su larga scala. L'ex calciatore, tra aprile e maggio 2020, ha spacciato 230 chilogrammi di marijuana, circa 30 kg di hashish e 50 kg di cocaina.