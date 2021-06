Germania, visita a sorpresa degli ispettori UEFA: test antidoping per 10 calciatori

Visita a sorpresa della UEFA nel ritiro della Germania a Seefeld. Come riportato da Kicker, gli ispettori si sono presentati stamattina senza preavviso per un controllo antidoping. Dieci calciatori hanno dovuto inviare campioni di urina e otto di questi anche un campione di sangue. Intanto Mats Hummels, reduce da un problema al tendine rotuleo, è rientrato in gruppo. Solo Leon Goretzka è ancora ai box per un problema muscolare alla coscia.