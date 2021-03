Gerrard prossimo tecnico del Liverpool? "I tifosi vogliono Klopp e io sono d'accordo con loro"

vedi letture

Nella conferenza stampa della vigilia di Slavia Praga-Rangers, andata degli ottavi di finale di Europa League, Steven Gerrard, tecnico degli scozzesi ha trovato il modo di parlare anche del Liverpool, club del quale è stato bandiera assoluta nella sua carriera da calciatore.

I Reds vivono un momento di forte appannamento in Premier League tanto che è iniziata a circolare l’ipotesi di un avvicendamento in panchina al termine della stagione con l’addio di Jurgen Klopp. Avvicendamento che prevedrebbe proprio il ritorno ad Anfield dell’ex capitano.

“Allenare il Liverpool è il mio sogno - ha spiegato alla stampa -, ma spero anche che Klopp rimanga in carica per molti anni. I tifosi dei Reds non vogliono me come allenatore in questo momento, vogliono che continui ad esserlo Klopp e io sono d’accordo con loro. Non dovremmo parlare di un suo addio, è uno dei migliori tecnico in circolazione e sono felice che sia al Liverpool”.