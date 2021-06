Gerson al Marsiglia, il sondaggio del Lione sfruttato dal Flamengo per alzare il prezzo

L'Olympique Marsiglia e il Flamengo hanno raggiunto l'accordo definitivo per il passaggio di Gerson, che si unirà alla squadra francese in cambio di 25 milioni di euro più bonus. Una trattativa nella quale ha provato a inserirsi, oltre al Barcellona, anche il Lione: secondo La Provence, però, quello di Aulas potrebbe essere stato solo un sondaggio sfruttato dal club brasiliano per strappare qualche milione in più ai marsigliesi.