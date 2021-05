Gerson verso il ritorno in Europa: piace al Marsiglia, il Flamengo può sostituirlo con Vidal

Le ottime prestazioni con il Flamengo hanno fatto rialzare prepotentemente le quotazioni di Gerson. Il brasiliano, ex giocatore di Roma e Fiorentina, era tornato in patria per ritrovarsi dopo l'infelice parentesi in Italia e ora potrebbe tornare in Europa, dove lo attende l'Olympique Marsiglia. Secondo Footmercato, il Flamengo avrebbe già rifiutato un'offerta per il 23enne centrocampista, ma i francesi sono intenzionati a tornare alla carica presentando una proposta molto interessante: 32 milioni, un po' meno dei 35 richiesti, anche se sembra si possa arrivare a un accordo che preveda anche una percentuale (il 10%) sulla rivendita. In caso di addio, in Sudamerica potrebbe approdare Arturo Vidal.