Getafe, Bordalas: "Creato di più del Real Madrid, ci è mancata concretezza"

José Bordalás, allenatore del Getafe, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata per 0-0 contro il Real Madrid: "Abbiamo creato più occasioni dei nostri avversari e meritavamo qualcosa in più, ma siamo comunque soddisfatti per il risultato ottenuto. Siamo partiti con la sensazione di poter conquistare i tre punti, purtroppo ci è mancata un po' di concretezza negli ultimi metri: non sono preoccupato per la situazione di classifica e per l'astinenza dalle vittorie perché i miei ragazzi si procurano tante opportunità. Sono sicuro che prima o poi torneremo a vincere".