Gli USA vincono la Nations League della CONCACAF: 3-2 al Messico in una folle partita

vedi letture

Gli USA trionfano nella prima edizione della CONCACAF Nations League. La Nazionale a stelle e strisce batte il Messico in una finale bellissima e dalle mille emozioni: in svantaggio dopo appena 2' per la rete di Corona, gli americani pareggiano al 27' con Reyna. Nella ripresa i messicani tornano avanti con Lainez, ma lo juventino McKennie (votato anche man of the match) fa 2-2 a otto minuti dalla fine. Nei supplementari succede di tutto: al 112' espulso Martino, Pulisic segna il gol del 3-2 su rigore al 114', Guardado fallisce il penalty del 3-3 al 124'. La sfida di Denver termina al 131', sono gli USA a sollevare al cielo il trofeo. Nella finale per il 3°-4° posto, invece, successo dell'Honduras, che batte ai rigori il Costa Rica (2-2 dopo i supplementari).