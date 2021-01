Gomez ritroverà Simeone da avversario: "È stato importante per la mia carriera, ero un ribelle"

Alejandro Darío 'Papu' Gómez è uno dei grandi colpi del mercato invernale. Il fantasista argentino ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai media ufficiali del Siviglia, ricordando anche i trascorsi con Diego Simeone, che in passato tentò di portarlo all'Atletico e che ritroverà da avversario nel campionato spagnolo: "È stato molto importante per la mia carriera, perché ero nella fase di ribellione. Avevo 20 anni e facevo alcune cose che pensavo andassero bene, ma non era così. L'esperienza con lui mi ha aiutato molto, soprattutto nel calcio. Mi aveva anticipato come avrei giocato in Europa e ne abbiamo discusso, alla fine aveva ragione lui: al Catania giocavo come aveva detto ai tempi del San Lorenzo. Poi è arrivato in Sicilia e mi ha aiutato a crescere ancora di più. Tutto il suo staff tecnico è composto da persone che ammiro e che mi hanno fatto crescere".