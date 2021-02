Goretzka tra i protagonisti con la Lazio: "Felice di essere tornato così dopo la positività"

Dopo il 4-1 contro la Lazio ha parlato a Sky Deutschland il centrocampista della Germania e del Bayern Monaco, Leon Goretzka. "Sono state due settimane dure per me (è stato positivo al Covid, ndr), ma sono contento e felice di essere tornato. Sono stanco adesso ma credo sia per le settimane di stop dall'allenamento in gruppo".