Granada, Machis indagato per lesioni e minacce. L'ex Udinese sarà ascoltato il 21 giugno

Darwin Machís, giocatore venezuelano del Granada ed ex Udinese, è indagato insieme ad altre cinque persone per lesioni e minacce dopo essere stato denunciato da tre uomini. I fatti, riporta As, risalgono allo scorso 4 aprile, quando sarebbe scoppiata una rissa sulla terrazza all'aperto di un bar-ristorante a Churriana. L'attaccante è già stato interrogato il 6 aprile, ma non ha rilasciato dichiarazioni affermando di voler parlare solo in tribunale. L'udienza dovrebbe tenersi il prossimo 21 giugno