Granada-Manchester United 0-2, le pagelle: brilla McTominay, delude Greenwood

Marcatori: 31' Rashford, 90' rig. Bruno Fernandes.

GRANADA

Rui Silva 6.5 - Compie un grande intervento su Bruno Fernandes nel finale e per poco non nega al portoghese la gioia del gol dal dischetto.

Victor Diaz 5.5 - Si fa sfuggire via Rashford in occasione del vantaggio dei Red Devils. Errore che gli costa l'insufficienza, nonostante una prestazione solida.

Vallejo 6 - Livello di attenzione sempre alto. Compie un paio di interventi difensivi lodevoli.

Duarte 5.5 - Nel gol di Rashford, Victor Diaz non gli comunica il taglio in profondità dell'inglese, e anche lui si fa sorprendere. Distratto. (Dal 54' German 6 - Entra in campo per rilevare l'infortunato Duarte e non commette sbavature).

Neva 6 - Diligente in fase difensiva, contiene con successo prima James e poi Greenwood. (Dal 75' Foulquier s.v.).

Herrera 6.5 - Tenace e aggressivo in mediana: dà tutto in campo, non tirando mai indietro la gamba. Trascina la squadra con il suo atteggiamento volitivo.

Gonalons 6 - Tocca un numero abbastanza esiguo di palloni, faticando a dettare i tempi in mezzo al campo. La squadra mantiene il baricentro basso e la sua visione di gioco ne risente. (Dall'86' Brice s.v.).

Kenedy 6 - Inizia la partita con il giusto spirito, rendendosi protagonista di qualche iniziativa personale. La sua vena creativa scema con il trascorrere dei minuti. (Dal 75' Machis s.v.).

Montoro 5.5 - Non riesce a fare da collante tra centrocampo e attacco. Manca il guizzo offensivo negli ultimi trenta metri, aspetto non trascurabile in una partita complicata come questa.

Puertas 5.5 - Esegue un lavoro encomiabile in fase di ripiego, abbassandosi spesso e volentieri sulla linea dei difensori. In attacco, però, è inesistente: mai uno spunto, mai una giocata da parte sua. Solo qualche fallo conquistato.

Soldado 5.5 - Partita in costante apnea per il centravanti spagnolo, imbeccato di rado dai compagni e ben contenuto dalla coppia Lindelöf-Maguire. Non emerge nelle difficoltà. (Dall'86' Suarez s.v.).

MANCHESTER UNITED

de Gea 6 - I giocatori del Granada non lo impensieriscono praticamente mai: serata di ordinaria amministrazione per lui.

Wan-Bissaka 6 - Meno propositivo del solito in sovrapposizione, ma comunque efficace in difesa. Sbaglia poco e mantiene alta la concentrazione.

Lindelöf 6.5 - Con una sventagliata di cinquanta metri manda in porta Rashford per la rete del vantaggio inglese. Per il resto, non si fa mai trovare impreparato dagli attaccanti del Granada.

Maguire 6.5 - Dà sicurezza a tutto il reparto difensivo: sempre al posto giusto nel momento giusto. Un paio di sbavature nel secondo tempo non macchiano il giudizio finale.

Shaw 5.5 - Qualche errore in disimpegno, sommato ad un pesante cartellino giallo che lo costringerà a saltare la gara di ritorno causa diffida. Serata non particolarmente felice per il terzino britannico. (Dal 46' Telles 6 - L'impatto sulla partita non è dei migliori, poi prende le misure e padroneggia con sicurezza la fascia sinistra).

Pogba 6 - Mai banale nelle giocate offensive: le sue indiscutibili doti tecniche emergono in ogni verticalizzazione o iniziativa personale. A volte, però, eccede in sicurezza e incappa in qualche disattenzione. (Dal 74' Matic s.v.).

McTominay 6.5 - Esegue a dovere la sua principale mansione: recuperare palloni e proteggere la difesa. Un'assoluta garanzia a centrocampo.

James 5.5 - Non punta mai l'uomo per creare superiorità numerica: lascia partire qualche traversone, e poco più. Apporto insufficiente.

Bruno Fernandes 6 - Non una serata esaltante per l'asso portoghese, che soffre la densità difensiva del Granada. Nel finale spreca la clamorosa palla gol che sarebbe valsa il momentaneo raddoppio, che poco dopo materializza dagli undici metri salvando la sua prestazione.

Rashford 6 - Fisicamente non è al meglio, e lo si evince sin dai primi minuti. Come al solito eccede nei suoi virtuosismi, però è freddo quando porta in vantaggio i suoi con un tocco preciso a tu per tu con Rui Silva. (Dal 65' Cavani 6 - Non ha il tempo necessario per incidere, anche se comunque crea apprensione nella difesa del Granada).

Greenwood 5 - Molto deludente nel ruolo di falso centravanti: non trova mai la posizione giusta e, quando chiamato in causa, sbaglia spesso l'ultimo passaggio. (Dal 85' van de Beek s.v.).