Griezmann di nuovo padre, una tripletta da Guinness: i figli nati tutti lo stesso giorno

Antoine Griezmann ha annunciato da poco la nascita della sua terza figlia, Alba. Nulla di particolare, se non fosse per un dato incredibile, sottolineato da Olé: gli altri due figli dell'attaccante del Barcellona, Mia e Amaro, sono nati esattamente nella stessa data. L'8 aprile dunque sarà un giorno di grandi festeggiamenti in casa del francese, che entra di diritto nel guinness dei primati per questo insolito record.