Guardiola in finale dopo 10 anni: "La gente crede sia facile. La Champions si vince coi dettagli"

vedi letture

Dopo 10 anni la maledizione è finalmente finita. Pep Guardiola torna in finale di Champions League, regalando una storica prima volta al suo Manchester City, che ora proverà a regalarsi la gioia più grande. Il tecnico catalano è raggiante ai microfoni di BT Sport: "È la prima finale europea per questo club e sono incredibilmente orgoglioso. Il mio primo pensiero va a tutti quelli che oggi non hanno giocato, perché meritavano di farlo per il contributo che danno quotidianamente. Ora dobbiamo pensare a vincere il campionato, abbiamo 2-3 settimane di tempo per preparare la finale. Nel primo tempo abbiamo faticato molto perché loro hanno fatto molta densità in mezzo al campo. Poi siamo cresciuti, abbiamo alzato il baricentro e siamo riusciti a recuperare meglio la palla. Vincere 4-1 in totale contro una squadra che ha battuto Barcellona e Bayern significa molto per noi. La gente crede che sia facile arrivare in finale di Champions League. Esserci riusciti dà il senso di quello che abbiamo costruito in questi 4-5 anni. Gli episodi? Questa competizione si gioca sui dettagli: lo United ha vinto grazie a una scivolata di Terry, il Real Madrid ne ha vinta una con un gol al 93'...".