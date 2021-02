Haaland ammonisce il Bor. Dortmund: "Se giochiamo come di recente, nessuna possibilità"

Erling Haaland vuole continuare a stupire in Champions League, competizione in cui sta battendo ogni record di precocità, ma sa bene che contro il Siviglia sarà difficile, soprattutto considerato il momento attraversato dal suo Borussia Dortmund: "La Champions League è semplicemente la competizione più avvincente. Per me poter giocare la Champions League è qualcosa di molto speciale. Spero di partecipare ogni anno. Il Siviglia è una squadra forte e noi dobbiamo ritornare a giocare come sappiamo e fare del nostro meglio in campo per avere una possibilità. Se giochiamo come abbiamo fatto nelle ultime partite, non avremo nessuna possibilità di passare il turno", ha detto l'attaccante a Sky Sport Germania. "Cerco di non pensarci troppo. È difficile perdere sempre, hai la sensazione che tutto stia andando storto. Ma dobbiamo cercare di resettare tutto, caricarci di energia positiva. E questo dobbiamo farlo il più rapidamente possibile ".