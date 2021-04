Hargraeves conquistato da Bellingham: "Gioca da adulto. Deve andare all'Europeo"

L’ex centrocampista inglese Owen Hargraeves ai microfoni di BT Sport ha elogiato la prestazione di Jude Bellingham contro il Manchester City, candidando il giovane del Borussia Dortmund a un posto nei 23 dell’Inghilterra per il prossimo Europeo: “Penso che farà parte della rosa di Southgate per gli Europei. Nonostante sia molto giovane gioca come un adulto ed è già una star, presto sarà fra i migliori calciatori al mondo. - continua Hargreaves - È un talento speciale che a centrocampo può dare tantissimo e anche se ha appena 17 anni si sta dimostrando all’altezza di grandi palcoscenici come quello di questa sera (ieri NdR). Gareth ha opzioni incredibili in mezzo al campo fra Bellingham, Mount e Rice”.