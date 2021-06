Hazard e le voci di un ritorno al Chelsea: "Voglio rimanere al Real e dimostrare quanto valgo"

Dal ritiro pre Europeo del suo Belgio Eden Hazard, attaccante del Real Madrid, ha voluto chiarire la propria posizione sul futuro e le voci di un possibile ritorno al Chelsea: "Ho ancora tre anni di contratto a Madrid ed è quindi fuori discussione un mio ritorno in Inghilterra. Tutti sanno che i miei primi due anni ai Blancos non sono stati buoni e per questo voglio mettermi nuovamente alla prova e farò di tutto per dimostrare il mio valore. Non mi vedo a lasciare Madrid vista la mia situazione contrattuale. Mi conosco e se sono in forma so quanto posso dare al Real Madrid. Ed è ciò che voglio".