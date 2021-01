Hummels si complimenta col Lipsia: "Sono colpito dal lavoro, i soldi da soli non servono"

vedi letture

Il Lipsia è diventato in poco tempo una delle potenze del calcio tedesco. Un percorso straordinario, che ha impressionato Mats Hummels: "Penso che sia fantastico che la Bundesliga abbia oggi ben cinque squadre in grado di competere ad alti livelli in Europa. Molti tifosi del Dortmund non apprezzeranno quello che sto per dire, ma io sono un sostenitore di quello che ha fatto il Lipsia in termini sportivi e il modo in cui il club si è evoluto. Hanno fatto un ottimo lavoro, perché i soldi da soli non garantiscono nulla" , ha detto il difensore del Borussia Dortmund in un'intervista al quotidiano Bild.