Derby caliente: Lucas Vazquez e Koke quasi alle mani al rientro negli spogliatoi

Altissima tensione al fischio finale di Atletico Madrid-Real Madrid, il derby disputato oggi in Liga terminato con il risultato di 1-1. Dopo il triplice fischio, infatti, al rientro negli spogliatoi, Koke e Lucas Vazquez sono andati a contatto dopo che l'esterno del Real Madrid aveva detto qualche parolina di troppo a Luis Suarez in occasione del gol del vantaggio del Pistolero. Come si vede dalle immagini, i due vanno a contatto, prima che le telecamere stacchino la diretta. Dalla Spagna riportano di alta tensione, ma nessuna rissa tra i due, peraltro compagni di nazionale. Derby caliente in Spagna, e non poteva essere altrimenti.