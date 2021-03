Ibra: "La Svezia mi mancava, sarò d'esempio ai giovani. Mondiali? Dipende da come starò"

“È stato divertente arrivare nell’hotel con tutti i giocatori, qualche faccia è cambiata, ma è stato bello rivedere gente come Sebastian Larsson ed Emil Krafth. L’unica cosa che ho chiesto è di non menzionare la mia età”. Scherza Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa di quest’oggi con la Svezia che segna il suo ritorno in nazionale dopo cinque anni: “Più invecchio e più divento paziente sia in campo sia fuori. Sicuramente ho molta più esperienza adesso e so come fare per non sprecare energie, ma mi piace sempre allenarmi forte e non riesco mai a rallentare come invece fanno altri giocatori. In campo adesso faccio cose diverse da quelle che facevo cinque, dieci, quindici o venti anni fa e cerco di fare quello che penso sia meglio per la squadra. Le prime impressioni sono positive, le direttive del ct sono chiare e tutto dipenderà da come ci alleneremo. Per me è eccitante allenarmi con tanti giovani e cercherò di tenere il loro ritmo, anche perché gioco in una delle squadre più giovani d’Europa. Cercherò di essere un leader spingendo i miei compagni di squadra ogni giorno per farli rendere al meglio. È un peccato, bisogna fare tutto in pochi giorni, credo che sia il lavoro più difficile del mondo. - continua Ibrahimovic – Sono a disposizione del ct e toccherà a lui prendere le decisioni. Non avrei problemi a partire dalla panchina perché non pretendo nulla e sono qui solo per aiutare la Svezia. Quando sono tornato in Europa mi sono sentito di nuovo vivo, ho capito che avrei potuto giocare ancora ad alto livello e la voglia di tornare in Nazionale è arrivata di conseguenza perché è una delle cose più belle del mondo. Ma non dipendeva solo da me, c’è un ct che deve decidere. Dopo aver vinto il Pallone d’Oro svedese ho dichiarato che sarei voluto tornare a vestire questa maglia e così ho parlato con il ct e ora sono seduto qui al suo fianco. Mi è mancata molto la Nazionale. Mondiali? Dipenderà da come mi sento, posso solo sognare e desiderare di esserci".