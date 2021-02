L'Equipe: "L'Olympique Lione trema ma vince: 3-2 al Brest"

"L'OL arde e trema" è il titolo che è possibile leggere sul taglio alto della prima pagina de L'Equipe in edicola stamani. Vittoria col brivido per il Lione ieri sera sul campo del Brest. Sembrava essere una partita già chiusa dopo un tempo quando all'intervallo la squadra allenata da Rudi Garcia è andata negli spogliatoi sul risultato di 3-0. Nel secondo tempo invece ha rischiato di subire la rimonta del Brest che ad un quarto d'ora dalla fine si era portato sul risultato di 3-2. Il Lione è riuscito comunque a portare a casa i tre punti che gli valgono il momentaneo primato in classifica, a pari punti col Lille ma con ovviamente, una partita in più.