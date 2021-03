L'Equipe: "La sorpresa Lens vede l'Europa. Oggi sedicesimi di Coppa di Francia"

"Lens, si haut en France". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna de L'Equipe in Francia. Il quotidiano francese fa il punto sul Lens che in questa stagione sta sorprendendo le aspettative. Oltre al Lille, capolista della Ligue 1, l'altra sorpresa del campionato francese è proprio il Lens che oggi scende in campo nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia. In campionato la vista è sull'Europa dato che la squadra si trova in quinta posizione, e oggi cercherà di giocarsi le sue chanches anche in Coppa di Francia contro il Red Star. Il Lens vuole continuare a stupire.