Marca - Il Barça non si arrende per Wijnaldum: il PSG ora è avanti, ma i blaugrana rilanciano

Il Barcellona non si arrende. Secondo quanto riporta Marca, i blaugrana sarebbero pronti ad alzare la loro offerta per Georginio Wijnaldum dopo il sorpasso operato in queste ore dal Paris Saint-Germain.

Il centrocampista in uscita a parametro zero dal Liverpool, fino a qualche giorno fa vicinissimo a firmare col Barça, oggi sembra infatti diretto verso la capitale francese. Ma per il quotidiano spagnolo c'è ancora uno spiraglio in chiave culé.