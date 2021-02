SER - Da quasi giallorosso a blaugrana: Malcom-Barça costato 10 milioni solo di commissioni

Emergono nuovi retroscena sul tanto discusso trasferimento di Malcom dal Bordeaux al Barcellona nell'estate del 2018. Secondo quanto riporta SER Catalunya, i blaugrana avrebbero pagato una cospicua cifra tra gli 8,4 e i 10 milioni di euro all'intermediario Junior Minguella per portare il classe 1997 in Catalogna, oltre ovviamente ai 41 milioni di euro + bonus destinati al club francese.

Diversa la tesi del procuratore spagnolo, che ha spiegato alla suddetta testata di non aver invece ricevuto più di un milione di euro per quest'operazione, visto che il resto dei soldi è servito per pagare le penali causate dalla rottura dell'accordo già stipulato (e ufficializzato) tra Bordeaux e Roma.

Oggi Malcom gioca in Russia nello Zenit, squadra con la quale in questa stagione ha finora realizzato un gol e due assist in 19 presenze con 1.479 minuti giocati.