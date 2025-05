Ufficiale Il Barça blinda un altro gioiello: il fratellino di Ilaix Moriba (classe 2009) firma fino al 2028

vedi letture

Il Barcellona continua a puntare sui suoi talenti per il futuro. Nel giro di pochi giorni, il club catalano ha annunciato i rinnovi di Jofre Torrents - che punta a essere il terzino sinistro del futuro nella prima squadra - , del centrocampista Brian Fariñas e, per ultimo, di Baba Kourouma. Questi tre giocatori hanno firmato un contrato fino al 30 giugno 2028.

La permanenza di Kourouma, in particolare, era una priorità per l'area sportiva dei blaugrana: il suo nome è uno di quelli che i responsabili del centro di formazione hanno segnato in rosso, sicuri che possa seguire le orme di Yamal e che possa diventare un fuoriclasse. Il 23 febbraio ha compiuto 16 anni (è un classe 2009), l'età richiesta per firmare un contratto da professionista, e tre mesi dopo il club ha annunciato l'accordo, che era stato siglato già da tempo: "Il giocatore Baba Kourouma ha firmato, alla presenza del direttore Joan Soler e del direttore del settore giovanile José Ramon Alexanco, il suo contratto per continuare a giocare nel settore giovanile".

Baba Kouroma è il fratello minore dell'attuale giocatore del Celta ed ex giocatore del Barcellona, ​​Ilaix Kourouma Moriba. È arrivato in Catalogna nel 2021, mentre Ilaix esordiva in prima squadra con Ronald Koeman. È un giocatore che si distingue per la sua grande versatilità: nonostante il suo ruolo naturale sia quello di difensore centrale sinistro, può giocare anche come terzino o a centrocampo, come mediano o mezzala.