Ufficiale Il Barcellona saluta anche Joao Felix e Cancelo: "Prestiti finiti, tornano ai loro club"

vedi letture

Non solo Marcos Alonso. Giornata di addi in casa Barcellona visto che pure João Félix e João Cancelo hanno terminato i propri prestiti, rispettivamente dall'Atlético Madrid e dal Manchester City. L'attaccante portoghese tornerà quindi ai colchoneros sotto la guida di Diego Simeone, così come il terzino destro alla corte di Pep Guardiola, a meno che tra le parti non si raggiunga un accordo per i rispettivi trasferimenti.

Il comunicato del club catalano: "João Félix e João Cancelo non continueranno con il Barcellona. I contratti di prestito dei due giocatori portoghesi sono scaduti il 30 giugno e torneranno ai rispettivi club. Il FC Barcelona desidera mettere a verbale il proprio apprezzamento per il loro impegno e la loro dedizione, e augura loro il meglio e ogni successo per il futuro".