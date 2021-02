Il Chelsea batte l'Atletico, Tuchel: "Squadra in crescita". Rivedi il video con le sue parole

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato dopo la splendida vittoria ottenuta in "casa" dell'Atletico Madrid (partita giocata sul campo neutro di Bucarest): "È un risultato fantastico e Giroud ha segnato un gol fantastico. Abbiamo meritato la vittoria, volevamo dominare nella metà campo avversaria, non abbiamo mai perso la concentrazione, non abbiamo commesso ingenuità e siamo stati sempre attenti in fase difensiva, alle loro ripartenze. È stata una prestazione molto ordinata, merito del duro lavoro di squadra, che è la base di ogni grande vittoria".

Rivedi il video con le parole di Tuchel!