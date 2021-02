Il Chelsea pronto a far follie per una punta: nel mirino di Abramovich c'è Haaland

vedi letture

Dopo una scorsa sessione estiva da grande protagonista, il Chelsea di Roman Abramovich è pronto ad essere ancora una volta al centro delle trattative più importanti. Secondo quanto riportato dal The Telegraph, i blues sono pronti a fare follie in estate per acquistare un difensore centrale e soprattutto una punta, che sarebbe stata individuata in Erling Braut Haaland, attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund. Haaland sarebbe la priorità per il ruolo di centravanti, nonostante il prezzo richiesto dal Dortmund sia molto alto, così come la richiesta dello stipendio dell'attaccante e del suo agente Mino Raiola. I blues seguono il norvegese sin dai tempi del Salisburgo, e in estate potrebbero seriamente farsi sotto con il club tedesco.