Il City ha fermato Haaland: non gli era mai capitato per due gare di fila in Europa

vedi letture

Di Pep Guardiola colpisce, da sempre, il gioco offensivo. Ma a brillare, nel suo Manchester City, è anche e soprattutto la grandissima solidità difensiva. Tale da lasciare a secco, nel doppio confronto, l’attesissimo Erling Braut Haaland. Una prima volta, da quando il centravanti norvegese classe 2000, attuale capocannoniere della Champions League, calca i campi dell’Europa che conta. Da quando ha esordito con il Salisburgo, il 17 settembre 2019, non era infatti mai accaduto che Haaland non segnasse per due partite consecutive nella massima competizione continentale. Di più: da quando ha esordito in Europa League (e quindi si risale al luglio 2018, col Molde) non gli era mai accaduto di giocare due partite consecutive in Europa senza segnare. Dato che si parla di un totale di 22 gare, la statistica è da non sottovalutare.