Il dilemma di Koeman: lo stakanovista de Jong è diffidato, meglio preservarlo per il Siviglia?

Rischiare o non rischiare Frenkie de Jong, questo è il dilemma. Ronald Koeman potrebbe decidere di fare a meno del centrocampista olandese nella sfida contro l'Elche in programma stasera per preservarlo da un cartellino, che potrebbe fargli saltare la ben più importante sfida di sabato contro il Siviglia. L'ex Ajax, infatti, è diffidato ma difficilmente il tecnico rinuncerà alle sue geometrie e ai suoi inserimenti in una sfida comunque molto delicata. Il Barcellona è obbligato a vincere il recupero per presentarsi al meglio all'appuntamento contro gli andalusi, che hanno scavalcato i blaugrana nell'ultimo turno di campionato. Come riporta As, è improbabile non vedere de Jong in campo: dopo un mese di gennaio impressionante, si è un po' "fermato" nelle ultime settimane, ma è perfettamente normale perché ha già giocato ben 41 partite stagionali tra club e Nazionale, per un totale di 3.350 minuti.