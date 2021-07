Il Dortmund presenta mister Rose, Zorc: "Il suo calcio moderno e offensivo è perfetto per noi"

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha spiegato così in conferenza stampa la scelta Marco Rose per la panchina giallonera: "Il gioco di Marco è moderno e offensivo, perfetto per il Borussia Dortmund. Un allenatore come lui è in grado di far crescere i giocatori e le squadre più in generale. Inoltre, ha una forte personalità ed è un vero e proprio uomo squadra", le sue dichiarazioni sul tecnico ex Borussia Monchengladbach.