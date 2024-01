Ufficiale Il Fenerbahçe annuncia Leonardo Bonucci: "Benvenuto nella nostra famiglia"

Il Fenerbahçe rende noto con un comunicato ufficiale l'arrivo di Leonardo Bonucci. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale del club turco:

Il nostro club ha aggiunto alla sua rosa il difensore italiano Leonardo Bonucci. L'esperto difensore vestirà la maglia del Fenerbahçe fino al termine della stagione 2023-24.

Alla cerimonia della firma tenutasi all'Ülker Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu erano presenti anche il nostro Presidente Ali Y. Koç, il nostro Segretario Generale Burak Çağlan Kızılhan, i nostri membri del Consiglio Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, il nostro Direttore Sportivo Mario Branco e il nostro Vice Direttore Sportivo Okan Özkan.

Diciamo a Leonardo Bonucci: 'Benvenuto nella nostra famiglia' e gli auguriamo successo con il Fenerbahçe".

Si è chiusa dopo pochi mesi l'avventura in Germania per il difensore italiano. Bonucci lascia così l'Union Berlino dopo 10 partite complessive fra Bundesliga e Champions League. Un gol all'attivo, segnato su calcio di rigore contro il Borussia Dortmund. Nonostante le prestazioni non sempre brillanti dei compagni di reparto, Bonucci non è riuscito a ritagliarsi il ruolo di titolare inamovibile, collezionando pertanto diverse panchine. Arrivato anche in un momento che è coinciso con l'inizio di una crisi senza fine della squadra, Bonucci ha pagato caro anche questa situazione che ha portato la squadra a scivolare nei bassifondi di Bundesliga e a uscire da tutte le competizioni europee.

L'avventura al Fenerbahçe, la seconda straniera in carriera, lo vedrà protagonista in una squadra che si trova attualmente al comando del campionato turco e in corsa in UEFA Europa Conference League. Diverse le vecchie conoscenze del campionato italiano che troverà come compagni di squadra, come Edin Dzeko, Cengiz Under, Becao, Mert Muldur, Miha Zajc.