Il futuro di Sergio Ramos è in bilico, Zidane: "Per ora è qui, vedremo cosa accadrà"

Conferenza stampa attesa di Zidane, tanti i temi di discussione con il tecnico del Real Madrid. Si parte da Sergio Ramos e dal futuro in bilico del capitano del Madrid. "Il rinnovo? Vedremo cosa accadrà, per adesso gioca qui con noi". Su quelle di Hazard e Vazquez spiega che "nel calcio tutto può succedere, sapete cosa voglio io". Il francese è ora negativo al Covid ma "il Madrid era pronto anche in caso contrario. Adesso ci aspetta una gara complicata, non so se Hazard potrà giocare 90 minuti".