Il Granada non si ferma più: dopo l’eliminazione del Napoli, anche l’Elche è ko

Prosegue l’ottimo momento del Granada, che dopo aver eliminato in Europa League il Napoli di Gattuso nel doppio confronto, batte in campionato anche l’Elche, con un 2-1 firmato Quina e Puertas. Per l’Elche in rete l’ex Torino Lucas Boye, che aveva trovato il momentaneo 1-1.