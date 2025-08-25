Ufficiale Il Leeds acquista un difensore esperto: dal Leicester arriva James Justin

"Il Leeds United è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore James Justin, arrivato a titolo definitivo dal Leicester City, club della Championship inglese. Il 27enne ha firmato un contratto quadriennale, diventando il decimo acquisto estivo per la squadra guidata da Daniel Farke".

Justin vanta una vasta esperienza in Premier League ed è ad una sola presenza dai 100 match in massima serie, con esperienze anche in competizioni europee e con la nazionale inglese. Cresciuto nel settore giovanile del Luton Town, ha rapidamente scalato le gerarchie diventando titolare, grazie alla sua versatilità nel ruolo di terzino destro e sinistro. Justin ha contribuito a due promozioni consecutive: prima come vicecampione in League Two, poi conquistando il titolo nella categoria superiore.

Per le sue prestazioni è stato nominato Young Player of the Season del Luton e inserito nelle squadre dell’anno EFL e PFA, attirando così l’attenzione di diversi club e concretizzando il passaggio al Leicester City. Nel suo primo anno nei Midlands orientali, Justin ha contribuito alla qualificazione europea del Leicester, risultato ripetuto anche nella stagione successiva, in cui la squadra ha inoltre vinto la FA Cup. Con le Foxes ha accumulato numerose presenze in competizioni continentali e ha esordito con la nazionale maggiore inglese nel 2022.

Oltre alle qualità tecniche, Justin ha dimostrato leadership, vestendo la fascia da capitano del Leicester, e rappresenta un rinforzo importante per la rosa di Farke.