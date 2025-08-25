Ufficiale Bournemouth, un portiere neozelandese ceduto in Polonia: Paulsen in prestito al Lechia

Il Bournemouth ha ufficializzato la cessione in prestito di Alex Paulsen al Lechia Gdańsk, con un accordo valido per l’intera stagione 2025/26.

Il portiere neozelandese, classe 2002, era arrivato nell’estate 2024 e aveva subito fatto ritorno in patria, all’Auckland FC, per crescere con continuità. La scelta si è rivelata vincente: Paulsen è stato uno dei protagonisti assoluti della cavalcata dei neozelandesi, con 14 clean sheet in 28 partite di campionato e il premio di Player of the Season, a conferma della stima guadagnata nello spogliatoio. Ora per lui si apre una nuova esperienza in Europa, nella Ekstraklasa polacca, dove difenderà i pali del Lechia. Per un portiere ancora giovane ma già internazionale con la Nuova Zelanda si tratta di un banco di prova prezioso per misurarsi con un contesto competitivo e diverso dal solito.

Il Bournemouth, che segue da vicino la sua crescita, conta di ritrovarlo più maturo e pronto per alzare il livello nel calcio inglese. Nel frattempo, il messaggio è chiaro: la fiducia nei mezzi di Paulsen è totale e questo prestito rappresenta un passo decisivo nel suo percorso di sviluppo.