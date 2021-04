Il Leicester punisce 3 calcatori per violazione del protocollo. Non hanno giocato col West Ham

vedi letture

Dopo la brutta sconfitta subita ieri contro il West Ham nello scontro diretto per il terzo posto, Brendan Rodgers ha spiegato di aver rinunciato volontariamente a tre giocatori: Hamza Choudhury, James Maddison e Ayoze Perez hanno infatti violato il protocollo anti-Covid e per questo motivo non sono scesi in campo contro gli Hammers: "Siamo un club che trasmette valori", ha detto il tecnico del Leicester. "Se non diamo qualche punizione, i giocatori non impareranno mai. Sono bravi ragazzi, ma noi abbiamo un modo preciso di lavorare e di prepararci per le partite. Chi viola il protocollo è fuori".