Il Nantes perde con il Tolosa ma resta in Ligue 1: non basta il gol di Bayo

Il Nantes giocherà ancora in Ligue 1. Nonostante la sconfitta di questa sera, in casa, contro il Tolosa, gli uomini di Antoine Kombouaré restano nella massima serie francese grazie alla vittoria per 2-1 dell'andata, che permette all'ex squadra di Claudio Ranieri di preservare la categoria, contro i terzi qualificati della Ligue 2. Nonostante il gol di Bayo, si ferma in finale la corsa del Tolosa, che anche nella prossima stagione giocherà nella seconda serie francese.