Il peggior Mourinho di sempre, lo dicono le statistiche: col Tottenham 30% di sconfitte

José Mourinho non è più il manager del Tottenham. Il club londinese, settimo in Premier League dopo 32 partite, ha annunciato di aver sollevato il manager dal suo incarico. . Finisce così, in modo inglorioso, l'avventura dell'ormai ex Special One sulla panchina del club londinese. Il portoghese sembra aver perso il "tocco magico" che in passato lo aveva portato a compiere miracoli sulle panchine di Porto, Inter e Chelsea. E c'è un semplice dato che testimonia le difficoltà incontrate da Mou negli ultimi anni: sono ben 17 le sconfitte in Premier League del suo Tottenham in 58 partite (quasi il 30%), contro le 28 totali maturate in 212 partite alla guida del Chelsea (120+92) e le 17 in 93 sulla panchina del Manchester United. Mourinho ha perso 21 gare nel 2020/21 un numero già maggiore rispetto al massimo stagionale raggiunto in carriera.