Ufficiale Il più giovane esordiente della storia della Premier rinnova: l'Arsenal blinda Nwaneri

L’Arsenal blinda uno dei suoi talenti più promettenti: Ethan Nwaneri ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con i Gunners. Il centrocampista classe 2007 ha sottoscritto un accordo quinquennale, valido fino al 2029. Nwaneri è entrato nella storia della Premier League nel settembre 2022, quando, a soli 15 anni, è diventato il più giovane esordiente del campionato inglese. Da allora, la sua crescita è stata costante, sia a livello di club che in nazionale, dove è diventato una pedina importante dell’Inghilterra Under 21.

Ai microfoni del sito ufficiale dell’Arsenal, Nwaneri ha espresso tutta la sua emozione per il traguardo raggiunto: “Firmare questo contratto significa tutto per me. Questa è la mia prima vera stagione con la prima squadra, sento di farne parte dentro e fuori dal campo. Sono entusiasta di ciò che posso dare e voglio contribuire a portare gioia, successi e trofei a questo club. È qui che mi sento davvero a casa”.

Con questo rinnovo l’Arsenal mette un punto fermo nella propria strategia di valorizzazione dei giovani talenti, confermando ancora una volta la fiducia nella linea verde.

