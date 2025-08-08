Ufficiale Itakura, niente Fiorentina: il Borussia Monchengladbach lo cede all'Ajax, le cifre

L’Ajax rinforza il reparto difensivo con un innesto di spessore internazionale. Il club olandese ha ufficializzato tramite i propri canali social l’ingaggio di Ko Itakura, centrale giapponese in arrivo dal Borussia Mönchengladbach. L’operazione è stata chiusa - aggiunge De Telegraaf - per circa 11 milioni di euro, con il calciatore che ha firmato un contratto quadriennale con opzione per una quinta stagione.

Nonostante l’interesse concreto di diversi club europei, su tutti Fiorentina, Eintracht Francoforte e Feyenoord, i Lancieri hanno dimostrato determinazione e sono riusciti a convincere il giocatore con un progetto tecnico chiaro e competitivo. Proprio la Viola aveva provato il sorpasso negli ultimi giorni, ma il calciatore è sempre stato orientato a vestire la maglia dell’Ajax.

Itakura, classe 1997, rappresenta un profilo esperto ma ancora con ampi margini di crescita. Il giapponese ha già accumulato esperienza in Bundesliga e nei tornei internazionali con la nazionale nipponica, distinguendosi per la sua affidabilità tattica, intelligenza difensiva e buona tecnica di base. Nella scorsa estate era stato accostato anche al Napoli, che però poi ha preferito virare su Alessandro Buongiorno. Ora, a distanza di un anno, il difensore ex Manchester City e Schalke trova casa ad Amsterdam, pronto a diventare un punto fermo nella retroguardia di John Heitinga.