Torino, Cairo: "Sanabria in uscita. In attacco abbiamo sei potenziali titolari"

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a SportItalia toccando diversi temi legati all'attualità granata: "Con Baroni abbiamo trovato sintonia, con lui e con Vagnati. Abbiamo cercato di aggiustare l'attacco per avere più soluzioni offensive e più calciatori in grado di fare gol. Abbiamo Ngonge, Aboukhlal, Vlasic, Zapata, Simeone e Adams. Oltre a loro c'è Njie, ci sarebbe anche Sanabria anche se penso che lo cederemo, ma con noi aveva fatto cose eccellenti con un campionato chiuso con 12 gol. L'attacco ha potenziale altissimo, ci sono sei potenziali titolari per quattro ruoli. Tutti e sei molto forti, il campo poi lo dirà e dovrà tradurre le parole in fatti", ha spiegato in merito al mercato portato avanti fino a questo momento.

Il Torino può crescere in termini di classifica?

"Noi siamo tornati in Serie A nel 2012, siamo al 14esimo campionato in A e negli anni siamo andati anche in Europa. Nelle ultime tre stagioni abbiamo lottato fino all'ultima giornata per tornare in Europa. Tre anni fa l'abbiamo sfiorata, l'anno dopo se la Fiorentina avesse vinto la Conference League saremmo andati. Abbiamo cercato di fare investimenti importanti, non solo attaccanti ma anche in altri reparti come Israel, Ismajli e Anjorin. Vogliamo migliorarci rispetto agli anni precedenti, ma prima delle dichiarazioni cerchiamo di fare bene. Baroni è contento della squadra che ha, se riusciamo faremo ancora di più. Sta lavorando bene".

Quindi la chiosa finale:

"In vent'anni di cose ne ho dette tante. Sono in una fase in cui più che dire l'importante è fare. Fare qualcosa che ci possa dare un qualcosa in più. Ho fatto forse troppe comunicazioni, meglio farne meno e fare qualcosa in più".