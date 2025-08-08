Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino, Cairo: "Sanabria in uscita. In attacco abbiamo sei potenziali titolari"

Torino, Cairo: "Sanabria in uscita. In attacco abbiamo sei potenziali titolari"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:08Serie A
di Simone Bernabei

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a SportItalia toccando diversi temi legati all'attualità granata: "Con Baroni abbiamo trovato sintonia, con lui e con Vagnati. Abbiamo cercato di aggiustare l'attacco per avere più soluzioni offensive e più calciatori in grado di fare gol. Abbiamo Ngonge, Aboukhlal, Vlasic, Zapata, Simeone e Adams. Oltre a loro c'è Njie, ci sarebbe anche Sanabria anche se penso che lo cederemo, ma con noi aveva fatto cose eccellenti con un campionato chiuso con 12 gol. L'attacco ha potenziale altissimo, ci sono sei potenziali titolari per quattro ruoli. Tutti e sei molto forti, il campo poi lo dirà e dovrà tradurre le parole in fatti", ha spiegato in merito al mercato portato avanti fino a questo momento.

Il Torino può crescere in termini di classifica?
"Noi siamo tornati in Serie A nel 2012, siamo al 14esimo campionato in A e negli anni siamo andati anche in Europa. Nelle ultime tre stagioni abbiamo lottato fino all'ultima giornata per tornare in Europa. Tre anni fa l'abbiamo sfiorata, l'anno dopo se la Fiorentina avesse vinto la Conference League saremmo andati. Abbiamo cercato di fare investimenti importanti, non solo attaccanti ma anche in altri reparti come Israel, Ismajli e Anjorin. Vogliamo migliorarci rispetto agli anni precedenti, ma prima delle dichiarazioni cerchiamo di fare bene. Baroni è contento della squadra che ha, se riusciamo faremo ancora di più. Sta lavorando bene".

Quindi la chiosa finale:
"In vent'anni di cose ne ho dette tante. Sono in una fase in cui più che dire l'importante è fare. Fare qualcosa che ci possa dare un qualcosa in più. Ho fatto forse troppe comunicazioni, meglio farne meno e fare qualcosa in più".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Cairo svela la tradizione con De Laurentiis: "Ci chiamiamo dopo ogni colpo. Tranne... Cairo svela la tradizione con De Laurentiis: "Ci chiamiamo dopo ogni colpo. Tranne Verdi"
Torino, Cairo si gode Simeone: "Lo volevo dal 2017. Elmas? Ora siamo al 95%" Torino, Cairo si gode Simeone: "Lo volevo dal 2017. Elmas? Ora siamo al 95%"
Torino, Cairo: "Non sarò presidente a vita. Ngonge sicuramente è un bel giocatore"... Torino, Cairo: "Non sarò presidente a vita. Ngonge sicuramente è un bel giocatore"
Altre notizie Serie A
Il PSV compra in Italia: accordo con il Parma e con Man, nelle prossime ore le visite... Il PSV compra in Italia: accordo con il Parma e con Man, nelle prossime ore le visite
Napoli, Raspadori all'Atletico Madrid: l'attaccante assente alla presentazione della... Napoli, Raspadori all'Atletico Madrid: l'attaccante assente alla presentazione della squadra
Lecce, Sottil ha firmato: sarà prestito oneroso, domani farà le visite mediche TMWLecce, Sottil ha firmato: sarà prestito oneroso, domani farà le visite mediche
Napoli, Oriali avverte: "Quest'anno sarà molto più dura, avremo molti più impegni"... Napoli, Oriali avverte: "Quest'anno sarà molto più dura, avremo molti più impegni"
Domani la Fiorentina sfiderà il Manchester United. Oggi De Gea ha incontrato sir... Domani la Fiorentina sfiderà il Manchester United. Oggi De Gea ha incontrato sir Alex Ferguson
Milan, Modric: "La qualità del calcio italiano è evidente. Sono qui per vincere altri... Milan, Modric: "La qualità del calcio italiano è evidente. Sono qui per vincere altri trofei"
Genoa, colpo in prospettiva: dall'OM arriva il fantasista francese classe 2006 Gael... Genoa, colpo in prospettiva: dall'OM arriva il fantasista francese classe 2006 Gael Lafont
Torino, Cairo: "Sanabria in uscita. In attacco abbiamo sei potenziali titolari" Torino, Cairo: "Sanabria in uscita. In attacco abbiamo sei potenziali titolari"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Ufficialmente finita l'era di Messi e CR7. Dembelè come Rodri: rischia di trionfare solo la ragione nel Pallone d'Oro. Solo due possibili (e meritati) colpi di scena: Yamal o Gianluigi Donnarumma
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
5 Ufficialmente finita l'era di Messi e CR7. Dembelè come Rodri: rischia di trionfare solo la ragione nel Pallone d'Oro. Solo due possibili (e meritati) colpi di scena: Yamal o Gianluigi Donnarumma
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Anche Raspadori lascia il Napoli. Fumata bianca in arrivo con l'Atletico Madrid, tutti i dettagli
Immagine top news n.1 Napoli, è fatta per Miguel Gutierrez: al Girona andranno 20 milioni di euro
Immagine top news n.2 Milan, Hojlund a un passo: accordo vicino con il Manchester United. Trattativa col calciatore
Immagine top news n.3 Antonio Conte ha a disposizione già due Napoli. Manca 'solo' un tassello pesante
Immagine top news n.4 Liverpool, Federico Chiesa tornerà in Italia. Ma è un affare da ultimi giorni di agosto
Immagine top news n.5 Roma, dalla profezia del Real Madrid al paragone con Huijsen: alla scoperta di Ziolkowski
Immagine top news n.6 L'Inter fa visita al Monaco. Lookman nel mirino, sono giorni di attesa
Immagine top news n.7 Juventus, lavoro e relax in ritiro. Miretti resta in bilico
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'analisi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2025. Chi sono i favoriti? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A?
Immagine news podcast n.2 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
Immagine news podcast n.3 Il braccio di ferro e i colpi di scena nella storia Jashari, Bruges, Milan
Immagine news podcast n.4 Perché una piazza esigente come Roma ha fiducia nella strategia di Gasp e Massara
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Valentini: "Milan, Allegri sarà carico. Ecco la mia proposta per Italia-Israele"
Immagine news Serie A n.2 Arturo Di Napoli: "Inter, si deve partire subito bene altrimenti..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Giannichedda: "Intrigato dal Como, Gasperini farà bene con la Roma"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il PSV compra in Italia: accordo con il Parma e con Man, nelle prossime ore le visite
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Raspadori all'Atletico Madrid: l'attaccante assente alla presentazione della squadra
Immagine news Serie A n.3 Lecce, Sottil ha firmato: sarà prestito oneroso, domani farà le visite mediche
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Oriali avverte: "Quest'anno sarà molto più dura, avremo molti più impegni"
Immagine news Serie A n.5 Domani la Fiorentina sfiderà il Manchester United. Oggi De Gea ha incontrato sir Alex Ferguson
Immagine news Serie A n.6 Milan, Modric: "La qualità del calcio italiano è evidente. Sono qui per vincere altri trofei"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, domani la prestigiosa amichevole con il Manchester City: i convocati di Inzaghi
Immagine news Serie B n.2 Non solo Elia. All'Empoli arriva anche Yepes: il catalano è un nuovo giocatore azzurro
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, dal Milan arriva Liberali. Ha firmato un quadriennale con le aquile giallorosse
Immagine news Serie B n.4 Joronen saluta Venezia: "Fortunato e privilegiato ad aver giocato per questo club"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, dallo Spezia ecco Elia: arriva in azzurro a titolo definitivo
Immagine news Serie B n.6 L'Avellino cala il colpo in attacco. Dalla Samp arriva Tutino: i dettagli del trasferimento
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'amichevole tra Juve NG e Atalanta U23 va ai bergamaschi: 5-1 il risultato finale
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, comunicati gli impianti di gioco per la stagione. L'elenco
Immagine news Serie C n.3 Renzetti è un nuovo portiere del Bra: arriva in prestito secco dalla Lazio
Immagine news Serie C n.4 Il Giugliano blinda Minelli. Il difensore ha raggiunto l'accordo per rinnovare fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Trento, Giacca: "Il difensore sarà l'ultimo tassello. Di Carmine? Sembrava fatto..."
Immagine news Serie C n.6 Crotone, dalla Juve Stabia arriva Piovanello: la formula del trasferimento dell'attaccante
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, scelta l'erede di Sara Gama: Martina Rosucci nuovo capitano
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women’s Cup su Sky: si parte il 22 agosto. La finale anche su Rai 2
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, la storia continua: Cecilia Salvai ha firmato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.4 Pallone d'oro 2025, le nomination per tutte le categorie. Due le italiane in lizza
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Ashworth-Clifford: "Ho già giocato in Champions, spero di farlo anche qui"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "La Champions sarà primo obiettivo importante da raggiungere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?