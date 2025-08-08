Ufficiale
Pescara, arriva Lorenzo Sgarbi dal Napoli
Dopo l'esperienza dello scorso anno con Bari e Juve Stabia, Lorenzo Sgarbi (24) torna a giocare in serie B. L'attaccante, molto mobile a dispetto dell'altezza, passa in prestito al Pescara.
Arrivato a Napoli nell'estate 2017 dal Sudtirol, Sgarbi non ha mai esordito in prima squadra, mettendo però insieme le parentesi con Legnago, Renate, Pro Sesto ed Avellino.
