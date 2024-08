Ufficiale Il PSG rispedisce in prestito Ndour: giocherà un anno al Besiktas insieme a Immobile

Cresciuto nelle giovanili del Brescia, tra l'esperienza nell'academy del Benfica e l'acquisto del PSG, poi Cher Ndour ha navigato in giro per il mondo perlopiù in prestito. D'altronde il centravanti originario di Brescia è giovanissimo, un classe 2004, ha bisogno di farsi le ossa e il París Saint-Germain non è adatto.

Ecco perché è stato raggiunto un accordo con il Beşiktaş, dove è già approdato l'italiano ex Lazio Ciro Immobile, per un prestito annuale senza opzione di acquisto. Ora starà a Ndour trovare la via nel club turco, in un nuovo Paese, con una nuova cultura e lingua, oltre squadra e allenatore differenti.

Il saluto dei parigini. "Il centrocampista Cher Ndour si unisce al club turco Beşiktaş JK in prestito senza opzione di acquisto.

Il Paris Saint-Germain augura a Cher ogni successo con il Beşiktaş JK".

L'accoglienza del Besiktas. "Benvenuto al Besiktas, Cher Ndour. È stato raggiunto un accordo con il Paris Saint Germain per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Cher Ndour al nostro Club fino alla fine della stagione 2024-25.

Diamo il benvenuto a Cher Ndour nella famiglia del Beşiktaş e gli auguriamo un grande successo con la nostra gloriosa maglia", la chiosa del club turco sul portale ufficiale.