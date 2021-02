Il punto sulla Liga - Frenata Atletico, Barça e Real a -8. Primo gol per il Papu

La sesta doppietta stagionale di Luis Suarez (16 reti in 17 partite) non basta all’Atletico Madrid, fermato sul 2-2 al Wanda Metropolitano dal Celta Vigo nel posticipo della 22^ giornata di Liga. Real e Barca accorciano sui colchoneros, pur tra mille difficoltà. Varane salva Zidane dal ko contro il fanalino di coda Elche, ribaltando il risultato con una doppietta: il difensore campione del mondo non segnava da un anno. Messi entra dalla panchina raddrizzando la sfida col Betis che stava prendendo una brutta piega coi blaugrana, alla sesta vittoria di fila, sotto all’intervallo per un turnover fin troppo disinvolto di Koeman che in vista della semifinale di ritorno della Coppa del Re oltre alla Pulce aveva escluso dall’undici titolare anche De Jong e Pedri. Primo gol al debutto nella Liga per il Papu Gomez, entrato al posto dell’infortunato Ocampos (per il quale si teme un lungo stop) e subito a segno nel tris rifilato dal Siviglia al Getafe. Termina in parità la sfida tra Atlhetic Bilbao e Valencia. Poker della Real Sociedad sul Cadice. In zona salvezza successi preziosi di Osasuna e Alaves nei rispettivi scontri diretti con Eibar e Valladolid.

RISULTATI 22^ GIORNATA

Alaves-Valladolid 1-0

Levante-Granada 2-2

Huesca-Real Madrid 1-2

Elche-Villareal 2-2

Siviglia-Getafe 3-0

Real Sociedad-Cadice 4-1

Athletic Bilbao-Valencia 1-1

Osasuna-Eibar 2-1

Betis-Barcellona 2-3

Atletico Madrid-Celta 2-2

CLASSIFICA

Atletico Madrid 51

Barcellona 43

Real Madrid 43

Siviglia 42

Villareal 36

Real Sociedad 35

Betis 30

Granada 30

Levante 27

Celta 26

Athletic Bilbao 25

Valencia 24

Getafe 24

Cadice 24

Osasuna 22

Alaves 22

Eibar 20

Valladolid 20

Elche 18

Huesca 16