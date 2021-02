Il punto sulla Ligue 1 - Lille e PSG calano il tris. Vittorie di misura per Lione e Monaco

Nella 23ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021 la capolista Lille vince 3-0 fuori casa contro il Bordeaux grazie alle reti di Yazıcı, Weah e del subentrante Lihadji.

Stesso identico risultato per il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino che, in casa, supera brillantemente il fanalino di coda Nîmes trascinato dalle reti di Di María, Sarabia e Mbappé. Vittoria casalinga anche per il Monaco che, grazie alla doppietta del capitano Ben Yedder, s'impone 2-1 sul Nizza mentre il Lione di Rudi García, alla 3ª vittoria consecutiva, supera 1-0 in trasferta il Digione (rete decisiva dell'ex Milan Lucas Paquetá).

Il quadro dei risultati di giornata, inoltre, registra ben sei pareggi. Metz, Rennes e Saint-Étienne pareggiano 1-1 rispettivamente contro Montpellier, Lorient e Nantes mentre Strasburgo e Lens impattano entrambe per 2-2, nell'ordine, contro Brest - capace di agguantare il pari al 90'+4 grazie al subentrante Le Douaron - ed Olympique Marsiglia. Da segnale, tra le fila dell'OM, la prima rete dell'ex Napoli Arkadiusz Milik. Unico incontro terminato a reti bianche quello tra Reims ed Angers andato in scena alle ore 19:00 allo Stade "Auguste-Delaune".

Ligue 1 Uber Eats 2020/2021

23ª giornata

Mercoledì 3 Febbraio 2021

19:00 - Bordeaux-Lille 0-3

19:00 - Metz-Montpellier 1-1

19:00 - Reims-Angers 0-0

19:00 - Rennes-Lorient 1-1

19:00 - Strasburgo-Brest 2-2

21:00 - Digione-Lione 0-1

21:00 - Lens-Olympique Marsiglia 2-2

21:00 - Monaco-Nizza 2-1

21:00 - PSG-Nîmes 3-0

21:00 - Saint-Étienne- Nantes 1-1

Classifica: Lille 51, Lione 49, PSG 48, Monaco 45, Rennes* 37, Metz 35, Lens 34, Angers 34, Olympique Marsiglia** 33, Bordeaux 32, Montpellier 29, Reims 28, Brest 27, Nizza* 26, Strasburgo 25, Saint-Étienne 22, Lorient* 19, Nantes 19, Digione 15, Nîmes* 15.

*una partita in meno.

**due partite in meno.